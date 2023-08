Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Festnahme und Vorführung

38-jähriger Viernheimer wird in Justizvollzugsanstalt gebracht

Viernheim (ots)

Seit Montag (28.8.) sitzt ein 38 -jähriger Tatverdächtiger aus Viernheim, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, in der Justizvollzugsanstalt. Der polizeibekannte Mann war in der Nacht zum Montag (27.-28.8.) von Streifenbeamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Bereich Spitalplatz angetroffen und kontrolliert worden. Weil gegen den Viernheimer ein vom Amtsgericht Darmstadt ausgestellter Untersuchungshaftbefehl im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten in mehreren Fällen vorlag, nahmen die Beamten den Angetroffen fest. Er wurde einer Haftrichterin vorgeführt, die den Mann in eine Haftanstalt schickte.

