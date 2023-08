Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Blauer Opel gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

Am Montag (28.8.) im Tatzeitraum zwischen 20.30 und 21 Uhr haben bislang Unbekannte einen blauen Opel entwendet. Der Wagen war vor einem Vereinsheim in der Haßlocher Straße abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem Opel Combo die Kennzeichen "GG-AP 700". Wie es den Kriminellen gelang, den Wagen zu entwenden, muss noch geprüft werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Standort des blauen Opels geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell