Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/ BAB 67: Verkehrsbehinderungen nach Brand eines Schwertransportes

Raunheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (29.08.), 03.45 Uhr, geriet in Höhe des Parkplatzes "Neuhöfer Tann" der Auflieger eines Schwertransportes aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Durch den LKW-Fahrer konnte die Zugmaschine noch abgekoppelt werden, sodass an dieser kein Schaden entstehen konnte. Die Abschleppung des 10-Tonnen -Aufliegers dürfte noch geraume Zeit in Anspruch nehmen, da sich auf diesem noch ein 25-Tonnen schweres Brückenelement befindet. Aktuell ist nur der linke Fahrstreifen in Richtung Süden befahrbar, sodass mit Beginn des Berufsverkehrs mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

