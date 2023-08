Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Körperverletzung auf dem Michelsmarkt

Reichelsheim (ots)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung am Sonntag (27.8.) müssen sich ein 23-jähriger Mann und seine 21-jährige Begleiterin nun in einem Strafverfahren verantworten.

Dem Vorfall vorausgegangen waren nach bisherigen Erkenntnissen Annäherungsversuche des 31-jährigen Geschädigten an die Bekannte des 23 Jahre alten Mannes im Festzelt, welche im Streit endeten. Dieser Streit verlagerte sich auf den Festplatz in der Beerfurther Straße. Wohl nach einem Schubser des 31-jährigen schlug der 23-jährige dem Geschädigten ins Gesicht, wodurch dieser stürzte und sich am Kopf verletzte. Im Anschluss trat die 21-jährige Begleiterin des mutmaßlichen Täters noch auf den am Boden liegenden Mann ein.

Eine Polizeistreife war schnell vor Ort und nahm sich des Sachverhalts an. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Der 31 Jahre alte Mann kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus und konnte dieses kurz darauf wieder verlassen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 953-0 beim Kommissariat 41 in Erbach zu melden.

