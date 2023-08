Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trio hat es auf Bargeld abgesehen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Drei noch unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (26.8.) ihr Unwesen in Darmstadt getrieben und einem 18-Jährigen das Geld aus der Tasche geraubt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich das Trio dem Darmstädter gegen 18 Uhr in der Albert-Schweitzer-Anlage genähert, ihn auf eine Parkbank gedrückt und dabei sein Geld aus der Tasche geholt haben. Mit ihrer Beute flüchteten sie zu Fuß in Richtung Rheinstraße. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich um drei 14 bis 20 Jahre junge Männer gehandelt haben soll. Alle drei trugen einen Vollbart und hatten dunkle Haare. Zwei von ihnen waren mit einem roten T-Shirt bekleidet, einer trug eine dunkle Sporttasche. Das Kommissariat 10 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachtes des Raubes und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Tathergang beobachte konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell