Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

64653 Lorsch (ots)

In der Klarastraße kam es am 28.08.2023 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein grauer Ford C-MAX, welcher dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder -verursacher machen können, werden gebeten sich auf der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Berichterstatter: Polizeikommissar Kießler

