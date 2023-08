Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Überfall auf Kiosk

Polizei nimmt 22-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Rüsselsheim (ots)

Ein Kiosk in der Oppenheimer Straße geriet am Samstagabend (26.8.) in das Visier eines 22-jährigen Tatverdächtigen, den die Polizei vorläufig festnehmen konnte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand suchte der 22-Jährige gegen 19.40 Uhr den Kiosk auf und forderte die Herausgabe von Geld. Dabei soll er eine Pistole in der Hand gehalten haben. Als der Kioskbesitzer einen länglichen Gegenstand zu seiner Verteidigung hervorholte, soll sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit entfernt haben. Im Anschluss konnte der 22 Jahre alte Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden. Er wird sich nun wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

