Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Festgenommener Ladendieb in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl am Donnerstag (24.8.), einer anschließenden vorläufigen Festnahme und der Vorführung bei einem Haftrichter, sitzt ein 29 Jahre alter Tatverdächtige seit dem vergangenen Freitag (25.8.) in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen steht der Mann im Verdacht, am Donnerstagvormittag (24.8.), zusammen mit zwei weiteren 36 und 52 Jahre alten Begleitern, Kosmetik und Bekleidung aus mindestens drei Verkaufsgeschäften in der Darmstädter Innenstadt entwendet zu haben. Beamte des 1. Polizeireviers nahmen das Trio unmittelbar nach ihrer Alarmierung von Zeugen fest und stellten das Diebesgut sowie ein Messer bei dem 29 Jahre alten Mann sicher. Weil er bereits mehrfach aufgrund einer Vielzahl ähnlich gelagerter Delikte in jüngster Vergangenheit in Erscheinung getreten war, wurde er festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft, am Folgetag einer Haftprüfung beim Amtsgericht Darmstadt unterzogen. Die Richterin ordnete umgehend die Untersuchungshaft an und schickte den Festgenommenen in eine Justizvollzugsanstalt. Seine beiden Begleiter wurden nach Ausschluss aller polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder entlassen.

