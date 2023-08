POL-DA: Höchst: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ruft Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) - Nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl am Donnerstag (24.8.), einer anschließenden vorläufigen Festnahme und der Vorführung bei einem Haftrichter, sitzt ein 29 Jahre alter Tatverdächtige seit dem vergangenen Freitag (25.8.) in Untersuchungshaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht der Mann im Verdacht, am Donnerstagvormittag (24.8.), zusammen mit zwei weiteren 36 und 52 Jahre alten Begleitern, ...

