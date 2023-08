Darmstadt (ots) - Drei noch unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (26.8.) ihr Unwesen in Darmstadt getrieben und einem 18-Jährigen das Geld aus der Tasche geraubt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich das Trio dem Darmstädter gegen 18 Uhr in der Albert-Schweitzer-Anlage genähert, ihn auf eine Parkbank gedrückt und dabei sein Geld aus der Tasche geholt ...

