POL-Bremerhaven: Polizisten mit gutem "Riecher"

Bremerhaven (ots) - Einen mutmaßlichen Fahrraddieb hat eine Streifenwagenbesatzung der Bremerhavener Polizei auf frischer Tat ertappt. Den Beamten fiel in der Nacht zu Sonntag, 30. Juli, gegen 1 Uhr ein Mann auf, der in der Straße An der Mühle an einem Fahrrad zu manipulieren schien. Als der Mann wenige ...

mehr