POL-Bremerhaven: Nächtliche Fahrradtour mit Bolzenschneider: Polizei erwischt mutmaßlichen Pedelec-Dieb

Bremerhaven (ots)

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb hat eine Streifenwagenbesatzung der Bremerhavener Polizei auf frischer Tat ertappt.

Den Beamten fiel in der Nacht zu Sonntag, 30. Juli, gegen 1 Uhr ein Mann auf, der in der Straße An der Mühle an einem Fahrrad zu manipulieren schien. Als der Mann wenige Augenblicke später auf dem Fahrrad sitzend die Georgstraße querte, kontrollierten die Polizisten den Mann.

Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter anderem einen Bolzenschneider, eine Kneifzange und eine Taschenlampe mit sich führte. Er gab an, das hochwertige Pedelec von einem Bekannten ausgeliehen zu haben. Da er jedoch nicht glaubhaft erläutern konnte, warum er typisches Aufbruchwerkzeug mit sich führte und zudem widersprüchliche Angaben zum Ziel seiner Fahrt machte, stellten die Beamten das Fahrrad sowie die Werkzeuge als wahrscheinliches Stehlgut beziehungsweise Tatmittel sicher. Gegen den Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige gefertigt.

