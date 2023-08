Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: KORREKTUR Fahrerflucht in Lehe: Geparktes Auto über die Straße geschoben

Bremerhaven (ots)

Nach einer mutmaßlichen Fahrerflucht in Bremerhaven-Lehe ermittelt die Polizei Bremerhaven und bittet um Zeugenhinweise. In der Nacht zum heutigen Dienstag, 1. August, meldete sich gegen 0.45 Uhr ein Zeuge bei der Polizei. Seiner Ansicht nach hatte sich an der Potsdamer Straße ein Auto selbstständig gemacht und war auf den Gehweg gerollt. Der Zeuge gab an, dabei ein Knirschen gehört zu haben. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie den Kia an der Kreuzung Potsdamer Straße/Bütteler Straße. Das Fahrzeug wies Unfallspuren auf. Ein Gang war eingelegt, sodass nicht anzunehmen war, dass der Wagen selbstständig weggerollt war. Vielmehr legte die Spurenlage den Verdacht nahe, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer den offenbar geparkten Kia angestoßen und in den Kreuzungsbereich bis zum Gehweg geschoben hatte. Der Verursacher oder ein Fahrzeug mit entsprechenden Schäden war im Nahbereich jedoch nicht zu finden. Die Polizei stellte den Kia sicher und ermittelt nun in einem Fall von Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Wer Hinweise auf die Tat oder den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3164 bei der Polizei zu melden.

+++ Hinweis: In einer früheren Version dieser Meldung befand sich ein Fehler in der Telefonnummer. Bitte verwenden Sie diese korrigierte Fassung.

