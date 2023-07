POL-Bremerhaven: Musik zu laut: Polizei nimmt Soundanlage mit

Bremerhaven (ots) - Nach einem eskalierten Streit unter Nachbarn musste am gestrigen Donnerstagmorgen, 27. Juli, die Polizei im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße anrücken. Einer der Beteiligten alarmierte über Notruf die Polizei. Die Beamten trafen gegen 7.30 Uhr am Einsatzort in der Rickmersstraße auf zwei leicht verletzte Männer. Nach ersten Erkenntnissen hatte es aufgrund eines bereits länger schwelenden ...

mehr