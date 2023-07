Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit unter Nachbarn endet im Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Nach einem eskalierten Streit unter Nachbarn musste am gestrigen Donnerstagmorgen, 27. Juli, die Polizei im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße anrücken.

Einer der Beteiligten alarmierte über Notruf die Polizei. Die Beamten trafen gegen 7.30 Uhr am Einsatzort in der Rickmersstraße auf zwei leicht verletzte Männer. Nach ersten Erkenntnissen hatte es aufgrund eines bereits länger schwelenden Streits um einen Parkplatz erneut zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Diese lief dann offenbar derart aus dem Ruder, dass einer der Beteiligten sogar mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Bremerhavener Klinik gebracht werden musste. Beide Kontrahenten gaben an, jeweils von dem anderen geschlagen worden zu sein.

Die Polizei ermittelt nun jeweils wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell