Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Handy unterschlagen: Mann in Bremerhaven-Lehe nutzt Hilfsbereitschaft aus

Bremerhaven (ots)

Die Hilfsbereitschaft eines 58-jährigen Bremerhaveners schamlos ausgenutzt hat in der Nacht zum gestrigen Mittwoch, 26. Juli, ein noch unbekannter Mann im Stadtteil Lehe.

Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten sich das spätere Opfer und der Tatverdächtige gegen 2.20 Uhr in der Hafenstraße an der Bushaltestelle Am Leher Tor. Der Unbekannte bat den 58-Jährigen unter einem Vorwand darum, kurz mit dessen Mobiltelefon ein Gespräch führen zu dürfen. Nachdem der Bremerhavener dem Mann sein Handy gegeben hatte, entfernte sich dieser mit dem Gerät zu Fuß in nördliche Richtung und stieg dann in ein Auto. Der Wagen fuhr sodann in südlicher Richtung davon und entkam über die Pestalozzistraße.

Der 58-Jährige, der aktuell auf Gehhilfen angewiesen ist, konnte dem Tatverdächtigen nicht zu Fuß folgen. Er beschrieb den Mann wie folgt: ca. 30 Jahre alt und schlank mit kurzen, schwarzen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er habe türkisch gesprochen und sei in einen älteren schwarzen Audi oder Mercedes gestiegen.

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter wegen des Verdachts der Unterschlagung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell