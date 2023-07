Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:13 Uhr, kam es in Ense Waltringen auf der Vierhauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der aus Werl kommende Mercedes, besetzt mit einem 20 jährigen Fahrer und einem 22 jährigen Beifahrer, kam dabei vermutlich in der letzten Kurve vor Waltringen, nach links von seinem Fahrstreifen ab. Hier kollidierte er mit einem aus Waltringen kommenden PKW Skoda. Der in Fahrtrichtung Vierhausen fahrende PKW Skoda war mit zwei Wickedern besetzt.

Durch den Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der 50 jährige Fahrer des Skoda schwerverletzt und mit dem Rettungshubschrauber nach Dortmund geflogen. Der 44 jährige Beifahrer wurde, ebenso wie die beiden aus Werl kommenden, leichtverletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Die Vierhauser Straße wurde gegen 18:45 Uhr wieder frei gegeben. Der Sachschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt. (aw)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell