Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230203 - 0148 Frankfurt - Innenstadt: Mülltonnenbrand

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitag (03. Februar 2023) gegen 01.00 Uhr meldeten Zeugen, dass eine Mülltonnenüberdachung in der Klingerstraße in Flammen stehen würde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es kam zu keinem Personenschaden. Durch das Feuer entstand an mehreren Mülltonen ein erheblicher Schaden. Zudem wurde durch den Ruß die Fassade des Gebäudes beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

