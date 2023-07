Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei wurde in der Nacht von Freitag, 28. Juli, auf Samstag, 29. Juli, zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto im Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld gerufen.

Aufmerksame Zeugen hatten gegen 0.50 Uhr die Polizei alarmiert. Sie hatten einen Fahrradfahrer in der Gaußstraße beobachtet, der nach einer Kollision mit einem geparkten VW Amarok gestürzt war. Der Zeuge kümmerte sich zunächst um den Gestürzten. Dieser stieg jedoch sofort wieder auf sein Rad und fuhr in nördlicher Richtung davon, ohne sich um den am Fahrzeug angerichteten Schaden zu kümmern.

Der Radfahrer, der mit einem dunklen Mountainbike unterwegs war, wird als circa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß, mit sehr kurzen dunklen Haaren und dunkler Oberbekleidung bekleidet, beschrieben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-3144 zu melden.

