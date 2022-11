Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten...

Kaifenheim/Kreis Cochem-Zell (ots)

Am 22.11.2022 um 07:24 Uhr wurde die Polizei durch deinen Bankkunden über eine verdächtige Wahrnehmung an einem Geldausgabeautomaten der Raiffeisenbank Eifeltor in der Hochstraße in Kaifenheim informiert.

Die Polizei sperrte daraufhin die Hochstraße ab und evakuierte die unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser bevor der Bankvorraum durch polizeiliche Spezialkräfte überprüft wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter versuchten gegen 02:00 Uhr den Geldautomaten zu sprengen. Zu einer Explosion ist es nicht gekommen. Ob die Täter bei der Tatausführen gestört wurden oder ob die Sprengung aus anderen Gründen nicht funktionierte müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Weitere Einzelheiten oder Hintergründe können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.

Die Polizei fragt:

- Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? - Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? - Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261/ 103-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell