POL-PPKO: Presse-Erstmeldung über einen Polizeieinsatz

Koblenz (ots) - Am Sonntag, dem 20.11.2022, ereignete sich gegen 23 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 in Höhe des Gewerbegebiet Koblenz-Nord. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte der in Fahrtrichtung Bonn fahrende alleinige Insasse eines PKW im Bereich der Auffahrt der Anschlussstelle Gewerbepark Koblenz-Nord mit einem Pannenfahrzeug. In dem Pannenfahrzeug ...

