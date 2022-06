Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl aus einem Stall

Emmen (ots)

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag kam es zu einem Diebstahl von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Emmen. Noch unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem unverschlossenen Kuhstall an einem Wirtschaftsweg zum "Emmer Moor" und entwendeten eine hochwertige, motorisierte Kehrmaschine des Modells Farm Clean und einem Hochdruckreiniger. Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Bereich.

Für den Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein größeres Kraftfahrzeug benutzt haben. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte unter 05831 25288-0 an die Polizei Wittingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell