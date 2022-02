Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots)

Am 27.02.2022, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Transporter Fahrer die Lillengasse in Richtung Salierstraße. An der Ampel musste der Fahrer aufgrund Rotlicht anhalten. Ein dahinterstehender 27-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf das stehende Fahrzeug des 44-Jährigen auf. Beim Eintreffen der Beamten stand der 27-Jährige versetzt hinter einem Baum, um sich zu verstecken. Ein Alkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der PKW des 27-Jährigen wurde durch einen Bekannten abgeholt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 750 Euro.

