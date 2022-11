POL-PPKO: Großkontrollen der Koblenzer Shisha-Bars

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 16.11.2022 gegen 14:30 Uhr fiel ein Ladendieb in einem Lebensmittelmarkt in der Hohenzollernstraße in Koblenz auf. Der 29-Jährige hielt sich verdächtig im Bereich der Kühltheken auf und geriet so ins Visier des Ladendetektivs. Dieser stellt später fest, dass der Beschuldigte eine ganze Packung Hacksteaks noch im Ladengeschäft verspeist hatte. Im Kassenbereich wurde der Beschuldigte ...

