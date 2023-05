Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlenem Schlüssel in Wohnung eingebrochen

Morsbach / Reichshof (ots)

Mit einem bei einem Autoaufbruch erbeutetem Haustürschlüssel sind Unbekannte am Pfingstmontag (29. Mai) in ein Haus in Reichshof-Brüchermühle eingebrochen.

Zunächst hatten Unbekannte zwischen 23.30 Uhr am Sonntag und 00.45 Uhr am Pfingstmontag am Sportplatz in Morsbach-Wallerhausen die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, welches im Rahmen einer dortigen Pfingstveranstaltung auf einer als Parkplatz genutzten Wiese abgestellt war. Aus dem Auto stahlen sie eine Umhängetasche, in der sich neben Bargeld auch der Haustürschlüssel des Geschädigten befand. Offenbar mit dem entwendeten Schlüssel verschafften sich dann gegen 02.00 Uhr drei Unbekannte Zugang zu dem Wohnhaus des Geschädigten im Talweg (Reichshof-Brüchermühle). Dort trafen sie aber auf weitere Bewohner des Hauses und flüchteten umgehend in Richtung der Rölefelder Straße.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell