POL-GM: Pedelecs von Autoträger gestohlen

Engelskirchen (ots) - Eine Motorradfahrerin aus Hattingen ist am Samstag (27. Mai) nach einem Unfall auf der Bundesstraße 56 in Engelskirchen-Kaltenbach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 41-Jährige hatte die Bundesstraße von der Autobahnanschlussstelle Bielstein in Richtung Drabenderhöhe befahren. Ausgangs einer Rechtskurve ...

