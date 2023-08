Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 217 der KPB Heinsberg vom 06.08.2023

Heinsberg (ots)

Hückelhoven, Verkehrsunfall aufgrund eines Rotlichtverstoßes

In Hückelhoven-Hilfarth ereignete sich am Samstag, gegen 21.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Breite Str./Kaphofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Der in Hückelhoven wohnhafte 65-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Kaphofstraße und beabsichtige nach links in die Breite Straße in Richtung Hückelhoven abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 48-jährige Frau aus Waldfeucht mit ihrem Pkw die Breite Straße, aus Richtung Hückelhoven kommend, in Richtung Brachelen. Nach Aussage von mehreren Zeugen fuhr die Frau bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit dem Kleintransporter zusammen. Am Pkw wurden die Aibags ausgelöst, die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Wegberg-Dalheim, Gruppe mit Radtouristen verunfallt - drei verletzte Radfahrer

Am Samstag, 05.08.2023, gegen 17.15 Uhr, befuhr eine Gruppe von 14 Radfahrern die Straße "Am deutschen Eck" in Richtung niederländischer Grenze. Die Gruppe passierte einen parkenden Pkw und übersah dabei einen unmittelbar hinter dem Pkw verankerten Poller im Boden. Der erste Radfahrer, ein 69-jähriger Belgier aus Antwerpen, kollidierte mit dem Poller und stürzte zu Boden, hierbei zog er sich Bein- und Kopfverletzungen zu. Er wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Eine direkt hinter ihm fahrende 66-jährige Belgierin verlor beim Versuch auszuweichen ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Die 72-jährige Ehefrau des ersten Unfallopfers schaute nach hinten, als sie auf das Unfallgeschehen aufmerksam wurde. Hierbei verlor sie ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Die leichtverletzten Frauen wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht. Vom Rettungsdienst waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt.

i. A. Bronnenberg, PHK

