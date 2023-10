POL-GS: Pressemitteilung der PSt Vienenburg

Goslar (ots) - Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Harzburg: Am 21.10.2023 gegen 19:43 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Harzburg in der Stübchentalstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Balkon des Mehrfamilienhauses in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Harzburg konnte der Brand gelöscht werden. Nach derzeitigem ...

