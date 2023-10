Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Harzburg:

Am 21.10.2023 gegen 19:43 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Harzburg in der Stübchentalstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Balkon des Mehrfamilienhauses in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Harzburg konnte der Brand gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Der Brandort wurde beschlagnahmt und ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall in Vienenburg mit einer leichtverletzten Person:

Am 22.10.2023 gegen 10:20 Uhr kam es in Vienenburg in der Wiedelahrer Straße zu einem Verkehrsunfall in Folge dessen eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die Unfallgeschädigte in Vienenburg die Wiedelahrer Straße in Richtung Wiedelah. Auf der Straße hielt die Unfallgeschädigte um einen Fußgänger die Straße passieren zu lassen. Der Unfallverursacher befuhr ebenfalls die Wiedelahrer Straße aus Richtung Fritz-Laube-Straße kommend in Richtung Wiedelah und fuhr dabei der haltenden Unfallgeschädigten auf. Durch die Kollision wurde die Unfallgeschädigte leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell