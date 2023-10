Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar

Goslar (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, dem 20.10.23 bis Samstag, 21.10.23 kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Kaninchengasse in der Goslarer Altstadt. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und gelangten durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür in die Wohnung der Geschädigten. Anschließend durchsuchten sie die dortigen Räumlichkeiten und entkamen unerkannt mit einer derzeit unbekannten Menge an Diebesgut. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werde gebeten, sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Sperrung der B498 dauert an

Die Sperrung der B498 zwischen Schulenberg und Harzburger Straße dauert aufgrund fortlaufender Abriss- und Räumungsarbeiten weiterhin an. Dies gilt für sämtlichen Fahrzeugverkehr. Am Freitagabend war es im Bereich Romkerhall zu einem Brand eines leerstehenden Ferienhauses gekommen, wodurch akute Einsturzgefahr des Gebäudes herrscht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell