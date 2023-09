Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tankstellenbesuch endet in der Gewahrsamszelle

Speyer (ots)

Ein 42-Jähriger hielt sich am frühen Sonntagmorgen trotz bestehenden Hausverbots auf dem Tankstellengelände in der Bahnhofstraße in Speyer auf. Da er die Örtlichkeit nicht freiwillig verlassen wollte und äußerst aggressiv gegenüber den Beamten auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Verbringung zur Dienststelle leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten, wobei ein Polizist leicht verletzt wurde. Da der Randalierer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

