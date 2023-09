Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit über zwei Promille

Schifferstadt (ots)

Gegen Mitternacht kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall auf der Dürkheimer Straße. Der 43-jährige Fahrzeugführer schätzte eine Kurve falsch ein, überfuhr die Verkehrsinsel und prallte gegen die darauf befindliche Straßenlaterne. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen auf eine Alkoholisierung des unverletzt gebliebenen 43-Jährigen, was ein Atemalkoholtest bestätigte: 2,28 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Weiterhin erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe sowie der abgerissenen Straßenbeleuchtung waren außerdem die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt und die Pfalzwerke an dem Einsatz beteiligt. Die Dürkheimer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

