POL-PDLU: (Frankenthal) - Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Frankenthal (ots)

Am 02.09.2023, gegen 02:50 Uhr, wurde ein 27-jähriger aufgrund des Fahrens von Schlangenlinien auf seinem Kleinkraftrad durch die Polizei in der Wormser Straße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,31 Promille. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden durch die Polizei eingeleitet.

