Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mögliche Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Böhl-Iggelheim (ots)

Eine 56-Jährige aus Böhl-Iggelheim bemerkte am Freitag, 01.09.23, gegen 09:30 Uhr einen Anstoßschaden an ihrem PKW im Heckbereich und verständigte daraufhin die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt. Zuvor hatte sie ihren PKW, einen weißen SUV, im Zeitraum von 09:10 Uhr - 09:25 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes geparkt. Die Frau vermutete, dass ein unbekannter Unfallverursacher beim Ausparken ihren PKW beschädigte und sich dann von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 5000EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder die Beschädigung des PKW auf dem Wasgau Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

