Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (45/0109)

Speyer (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Auestraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte ein 33-jähriger Speyrer mit seinem Range Rover zu spät, dass der vor ihm fahrende BMW bremsen musste. Hierbei fuhr der Range Rover dem BMW auf. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

