POL-PDLU: (Lambsheim) - Polizeieinsatz bei Fußballspiel

Lambsheim (ots)

Am 01.09.2023, gegen 21.50 Uhr, kam es im Rahmen eines unterklassigen Fußballspiels nach einem groben Foulspiel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen auf dem Fußballplatz in Lambsheim. Hierbei wurden ein 26-jähriger sowie ein 23-jähriger Spieler leicht verletzt. Einem Zuschauer wurde die Sonnenbrille aus dem Gesicht geschlagen, welche hierdurch beschädigt wurde. Die Polizei nahm entsprechende Strafanzeigen auf.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

