POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.10.2023

Am 21.10.23 wird gegen 12:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein französisches Fahrzeug im Bereich Rhüden kontrolliert. Der 25jährige französische Fahrzeugführer konnte einen Ausweis, jedoch keinen Führerschein vorlegen. Bei der Überprüfung wird festgestellt, dass der 25jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 21.10.23 wird der Polizei Seesen eine Sachbeschädigung an PKW aus Kirchberg gemeldet. Vor Ort können durch die eingesetzten Beamten in der Straße Zum Thörenberg zwei stark beschädigte PKW festgestellt werden. Die Fahrzeuge wurden linksseitig in gesamter Länge durch tiefe Lackkratzer beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei mindestens 3000,- Euro. Die Geschädigten erstatteten Strafanzeige. Der Tatzeitraum soll laut Fahrzeughalter zwischen dem 20.10.23 15:00 Uhr bis 21.10.23 12:15 Uhr liegen. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

