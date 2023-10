POL-PDNW: Gewerbsmäßiger Betrug

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 29.10.2023, gegen 14:30 Uhr kam es am Kreisel L516 / K7 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel Corsa befuhr die L516 aus Richtung Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Am Kreisel kurz vor Bad Dürkheim, wollte er den Kreisel in Richtung B271 verlassen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ...

mehr