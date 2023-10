Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutter bezahlt Geldstrafe

Basel (ots)

Durch die Bezahlung der Geldstrafe hat eine Mutter ihren Sohn vor dem Gang ins Gefängnis bewahrt.

Einsatzkräfte der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) kontrollierten am Sonntagabend einen 37-Jährigen am Basel Badischen Bahnhof. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen durch die Bundespolizei ergab dabei einen Haftbefehl. Wegen Straßenverkehrsgefährdung war der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro verurteilt worden. Da der Gesuchte die Geldstrafe vor Ort nicht selbst aufbringen konnte wurde er vorläufig festgenommen. Die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt, für die 70-tägige Ersatzfreiheitsstrafe, konnte der 37-Jährige bzw. seine Mutter jedoch noch abwenden. Die Mutter zahlte die geforderte Geldstrafe und der Sohn konnte seine Heimreise in die Schweiz fortsetzen.

