Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 10.-12.22.2023

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine 35 Jahre alte Frau wurde am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, in der Albrechtstraße kontrolliert. Sie führte einen Pkw ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ohne Versicherungsschutz gefahren

Bereits am Mittwochnachmittag wurde in der Preußenstraße ein VW Transporter kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass für das Kfz kein Versicherungsschutz mehr besteht. Die Kennzeichen wurden zwecks Entstempelung sichergestellt. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Fahrzeughalter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluß

Mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille befuhr ein 44 Jahre alter Mann am Samstag, gegen 01:55 Uhr die Straße Am Handelshafen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Da Fahrzeugführer in Kroatien wohnt, wurde eine Sicherheitsleistung von 600,-Euro einbehalten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr wurde ein 40 Jahre alter Autofahrer in der tom-Brok-Straße in Wilhelmshaven kontrolliert. Auch dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

