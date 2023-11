Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 10.-12.11.2023

Varel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Varel. Am Abend des 10.11.2023 touchiert ein blauer Kleinwagen den in der Oldenburger Straße geparkten Pkw des Geschädigten. Es entsteht leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Varel. Am Samstagmittag befährt der 61-Jährige Fahrzeugführer eines Pkw die Rahlinger Straße und beabsichtigt nach links in die Wilhelmshavener Straße einzubiegen. Dabei übersieht er den bevorrechtigten 50-Jährigen Pkw-Führer, welcher die Wilhelmshavener Straße in Richtung Varel befährt. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrzeugführer werden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bockhorn. Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr befährt eine 54-Jährige Pkw-Führerin die Vareler Straße. Beim Einbiegen auf die B437 missachtet sie die von links kommende bevorrechtigte 60-Jährige Pkw-Führerin. Es kommt zum Zusammenstoß mit erheblichen Sachschaden an beiden Pkw. Eine Person wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

