Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geld erbeutet bei Überfall auf Getränkefachmarkt

Wilhelmshaven (ots)

Unter Vorhalt einer Waffe forderte am Freitagabend gegen 18:45 Uhr eine männliche Person die Herausgabe von Bargeld in einem Getränkefachmarkt in der Preußenstraße. Der 38-Jährige Mitarbeiter im Markt händigte dem Täter darauf Scheingeld in einem dreistelligen Eurobetrag in Scheingeld aus, worauf der Täter zu Fuß die Plauenstraße entlang in Richtung Salzastraße flüchtete. Bei der Tat trug der Täter eine Vermummung. Das Geld transportierte er in einem roten Beutel davon. Der Täter war gänzlich schwarz gekleidet. An den Ärmeln der Jacke befanden sich weiße Streifen und die Jacke war im kompletten Rückenbereich grau. Unmittelbar vor der Tat befand sich ein Kunde im Markt und unmittelbar nach der Tat erschienen zwei Kunden im Markt. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise - insbesondere von den genannten Kunden - zu dem Täter unter 04421/9420.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell