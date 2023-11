Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht Kreuzung Peterstraße/Oldenburger Str. (B210) - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Vormittag, 09.11.23, gegen 10:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Peterstraße/Oldenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Pkw VW T-Cross stand an der Ampelanlage Peterstraße/B210 und beabsichtigte bei Grünlicht nach rechts (Richtung Osten) auf die B210 abzubiegen. Während des nun folgenden Abbiegevorgangs wurde der VW T-Cross von einem hinter ihm befindlichen Pkw touchiert und am Stoßfänger hinten rechts beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 800-1000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Norden auf der Hooksieler Landstraße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Kreuzungsbereich zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war, erhofft sich die Polizei Hinweise auf das Verursacherfahrzeug. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter 04421-9420 bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden.

