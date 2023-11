Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Schaukasten

Varel (ots)

Im Zeitraum Montag 06.11.23, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 07.11.23, 10:00 Uhr, wurde von bislang unbekannten Tätern eine Glasscheibe eines an einem Geschäft in Varel am Schloßplatz angebrachten Schaukastens eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro beziffert. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

