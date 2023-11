Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel

Varel (ots)

Bereits am Donnerstag, 02.11.23, kam es zwischen 08:00 - 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Torhegenhausstraße in Varel. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz des Bürgerparks wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Opel Insignia Sports, Farbe Schwarz, hinten links im Bereich der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell