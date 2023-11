Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Am Montag, 06.11.23, gegen 09:45 Uhr, kam es in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes Vito. Der Sattelzug befuhr, aus Schortens kommend, die Oldenburger Straße in Richtung Sande. Beim Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve geriet er soweit in den Gegenfahrstreifen, dass der entgegenkommende Mercedes Vito nach rechts auf die Berme ausweichen musste und dabei einen Leitpfosten touchierte. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Schortens den Fahrer eines schwarzen Audi, welcher unmittelbar hinter dem Mercedes fuhr und ebenfalls ausweichen musste. Dieser Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell