Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Bereits am Freitag, 03.11.23, wurde in der Zeit von 12:40 - 13:17 Uhr ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Mühlenstraße geparkter VW Polo, Farbe Schwarz, beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren eines Fahrzeugs wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Etwaige Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell