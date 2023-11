Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krankenwagen

Wilhelmshaven (ots)

Auf dem Weg zu einem Einsatz verunfallte am Sonntag um 11:33 Uhr ein Krankenwagen. Der Krankenwagen fuhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (eingeschaltetes Blaulicht und Martinshorn) auf der Kurt-Schumacher-Straße in westlicher Richtung bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich mit der Werdumer Straße ein. Von rechts fuhr ein Pkw mit einem 58-jährigen Wilhelmshavener Fahrer und dessen 76-jähriger Beifahrerin bei Grünlicht ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, ohne den Krankenwagen zu bemerken. Die 37-jährige Fahrerin des Krankenwagens konnte nicht mehr abbremsen, so dass bei Fahrzeuge zusammenstießen. Die Beifahrerin im Pkw erlitt eine leichte Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme und Räumung der Fahrzeuge kam es zu kurzen Verkehrsbehinderungen.

