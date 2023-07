Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt: Verkehrsunfall auf Zebrastreifen - 81-jährige Radfahrerin angefahren - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 13. Juli 2023, 15:05

Bei einem Verkehrsunfall in Heerdt wurde gestern Nachmittag eine 81 Jahre alte Radfahrerin aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die Frau war auf einem Zebrastreifen vom Pkw einer 82-Jährigen erfasst worden.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war die 81-Jährige auf ihrem Fahrrad unterwegs und wollte die Schiessstraße, vom Friedhof Heerdt kommend, in Höhe Albertussee überqueren. Als sie über den dortigen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan einer 82-Jährigen, die auf der Schiesstraße in Fahrtrichtung Lörick unterwegs war. Bei der Kollision zog sich die Radlerin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

