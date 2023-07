Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf eine Pressemeldung der Polizei Duisburg - Festnahme zweier mutmaßlicher Wohnungseinbrecher in Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Eine Verkehrkontrolle der Polizei Düsseldorf führte am frühen Mittwochmorgen zur Festnahme zweier mutmaßlicher Wohnungseinbrecher. Ihnen wird vorgeworfen, zuvor in ein Haus in Duisburg-Hamborn eingebrochen zu haben. Hier der Link zur entsprechenden Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5556782

